Отнял у прохожего телефон и деньги: в Кишиневе задержали рецидивиста

20-летнего парня из Штефан-Водэ задержали в Кишиневе за совершение уличной кражи. Ранее молодого человека судили за аналогичные преступления.

25 марта в полицию обратился 24-летний парень и сообщил, что на улице к нему на улице подошёл неизвестный и отнял мобильный телефон и портмоне с банковскими картами. Таким образом, пострадавшему был причинён ущерб в размере 8 100 леев.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Ему грозит тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет.