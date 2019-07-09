Гороскоп 2019: астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака во второй половине года

Юпитер, планета удачи, будет в полной силе в своем домашнем знаке Стрельца почти весь 2019 год. Это значит, что удачи можно будет достигнуть даже в самых сложных делах, говорят астрологи.

Вторая половина 2019, по прогнозам астрологов, станет настоящим испытанием удачи и принесет множество вызовов и возможностей, передает УНИАН.

В ноябре 2019 года произойдет транзит Меркурия через Солнце — его влияние затронет все знаки Зодиака. Вторая половина года — время для знакомств и общения, говорится в астропрогнозе НВ.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на вторую половину 2019 года

Гороскоп: Овен

Овны могут столкнуться с непростым вызовом, однако, они готовы принять его. Ваш отказ мириться с ошибками прошлого станет большим преимуществом. Ноябрьский Транзит Меркурия станет вдохновляющим моментом, чтобы провести вас в светлое и счастливое будущее. Овны также прочувствуют финансовый подъем. Вы сможете найти творческие пути преодоления любых препятствий на пути к успеху. Транзит Меркурия может привнести в вашу жизнь любовь и гармонию, если вы будете открыты для новых людей.

Гороскоп: Телец

Ноябрьский Транзит Меркурия совпадает с годовым полнолунием в знаке Тельца, что принесет знаку удачу и ощутимые улучшения во всех сферах. Тельцы получат возможность пересмотреть и изменить старые идеи и планы. Для вас вторая половина 2019 года станет возможностью исправлять ошибки и разрабатывать новые проекты. Вместо того, чтобы вступать в противоречие с важными для вас людьми, вы можете сотрудничать и действовать как команда. Ноябрьский транзит Меркурия предоставит вам возможность для исцеления от недопонимания и прошлых страданий.

Гороскоп: Близнецы

Поскольку главное астрологическое событие года связано с покровителем Близнецов, Меркурием, это важное полугодие для вас. Для Близнецов это настоящий шанс полностью изменить свой жизненный путь. Связь Нептуна с Сатурном, означающим решимость, и Юпитером, планетой удачи, позволят вам двигаться в направлении своей мечты. Юпитер также привнесет удачу в ваши отношения с близкими людьми. Что касается любви и личной жизни — вторая часть 2019 года вас не разочарует.

Гороскоп: Рак

Вторая половина 2019 станет для Раков временем для реализации здоровых изменений. Если вы сможете принять вызовы судьбы и оценить ее уроки, то получите соответствующие плоды. У вас будет уникальная возможность извлечь выгоду из транзита Меркурия и использовать его для вдохновения. Ваше путешествие 2019 года идет по новому пути, ведущему к ощутимым различиям в качестве вашей жизни.

Гороскоп: Лев

В преддверии ноябрьского транзита Меркурия у вас появится шанс пересмотреть прошлые решения. Это поможет вам заложить фундамент для еще больших улучшений. Поддержка для Львов будет исходить от неожиданных источников.

В этом году космос призывает вас показать свою легкую сторону в делах сердечных. Какими бы трудными ни были проблемы, второе полугодие 2019 принесет неоспоримое растущее чувство оптимизма и беззаботности.

Гороскоп: Дева

Для вас вторая половина 2019 года будет временем вдохновения, понимания и ясности, хотя Нептун может привнести в вашу жизнь драматизм. Однако Девы будут под покровителем Сатурна, который связывает себя с мечтательным Нептуном — от Дев требуется, чтобы они направили свою творческую энергию в жизнеспособные идеи. Вам также нужно будет проявить решимость в некоторых вопросах — пришло время быть смелее.

Гороскоп: Весы

По мере приближения транзита Меркурия вы сосредоточитесь на расходовании своих ресурсов. Переоценка приоритетов прояснит ваш путь к счастью. Поскольку Транзит Меркурия происходит в той части неба, которая связана с вашим располагаемым доходом и личной безопасностью, важно сосредоточиться на направлении, в котором вы движетесь, а не останавливаться на прошлом. Если вы впустите в свою жизнь умеренный риск, вам будет легче справляться с трудными ситуациями и получать удивительные выгоды, которые значительно улучшат ваше финансовое положение.

Гороскоп: Скорпион

Вторая половина 2019 года — ваш шанс проявить себя. Вы получите возможность взять на себя ответственность за свою судьбу. Какими бы ни были ваши мечты, 2019 год принесет вдохновение и интуицию, чтобы помочь вам реализовать их.

Гороскоп: Стрелец

Транзит Меркурия в ноябре поможет вам возобновить в себе качества, которые, как вам казалось, давно утеряны. Вы с новыми силами посвятите себя своим идеям и планам. Вы будете возвращаться к прошлому, но получите шансы пересмотреть ключевые решения. Ваша задача — найти баланс между свободой и пониманием потребностей важных людей в вашей жизни. Дела сердечные для вас станут настоящими американскими горками. Будьте готовы к драмам и испытаниям.

Гороскоп: Козерог

Когда Юпитер, планета удачи, войдет в созвездие Козерога в начале декабря, половина главных планет окажется под вашим знаком — это мощная позиция, предполагающая период большого успеха. Ваш правитель, Сатурн, остается в вашем знаке, а Плутон находится там с 2008 года, поэтому у вас появятся влиятельные союзники, которые помогают вам решать сложные ситуации.

Гороскоп: Водолей

Ноябрьский Транзит Меркурия изменит восприятие вами людей, поскольку вы начнете воспринимать свою эмоциональность как ресурс, а не уязвимость. Влияние Юпитера гарантирует, что поддержка, от которой вы зависите, будет приятной и насыщенной. Транзит Меркурия подчеркивает вашу способность общаться и фокусируется на слиянии интеллекта и эмоций. С верой в своих друзей и новой уверенностью в себе вы можете достичь чего-то действительно особенного.

Гороскоп: Рыбы

Ноябрьский Транзит Меркурия позволит вам закрепить то, чему вы научились в этом году. Во второй половине 2019 года вам будет покровительствовать ваша планета — Нептун, и его связи с Сатурном, принесут вам удачу и большие возможности.