Юпитер, планета удачи, будет в полной силе в своем домашнем знаке Стрельца почти весь 2019 год. Это значит, что удачи можно будет достигнуть даже в самых сложных делах, говорят астрологи.
Вторая половина 2019, по прогнозам астрологов, станет настоящим испытанием удачи и принесет множество вызовов и возможностей, передает УНИАН.
В ноябре 2019 года произойдет транзит Меркурия через Солнце — его влияние затронет все знаки Зодиака. Вторая половина года — время для знакомств и общения, говорится в астропрогнозе НВ.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на вторую половину 2019 года
Гороскоп: Овен
Овны могут столкнуться с непростым вызовом, однако, они готовы принять его. Ваш отказ мириться с ошибками прошлого станет большим преимуществом. Ноябрьский Транзит Меркурия станет вдохновляющим моментом, чтобы провести вас в светлое и счастливое будущее. Овны также прочувствуют финансовый подъем. Вы сможете найти творческие пути преодоления любых препятствий на пути к успеху. Транзит Меркурия может привнести в вашу жизнь любовь и гармонию, если вы будете открыты для новых людей.
Гороскоп: Телец
Ноябрьский Транзит Меркурия совпадает с годовым полнолунием в знаке Тельца, что принесет знаку удачу и ощутимые улучшения во всех сферах. Тельцы получат возможность пересмотреть и изменить старые идеи и планы. Для вас вторая половина 2019 года станет возможностью исправлять ошибки и разрабатывать новые проекты. Вместо того, чтобы вступать в противоречие с важными для вас людьми, вы можете сотрудничать и действовать как команда. Ноябрьский транзит Меркурия предоставит вам возможность для исцеления от недопонимания и прошлых страданий.
Гороскоп: Близнецы
Поскольку главное астрологическое событие года связано с покровителем Близнецов, Меркурием, это важное полугодие для вас. Для Близнецов это настоящий шанс полностью изменить свой жизненный путь. Связь Нептуна с Сатурном, означающим решимость, и Юпитером, планетой удачи, позволят вам двигаться в направлении своей мечты. Юпитер также привнесет удачу в ваши отношения с близкими людьми. Что касается любви и личной жизни — вторая часть 2019 года вас не разочарует.
Гороскоп: Рак
Вторая половина 2019 станет для Раков временем для реализации здоровых изменений. Если вы сможете принять вызовы судьбы и оценить ее уроки, то получите соответствующие плоды. У вас будет уникальная возможность извлечь выгоду из транзита Меркурия и использовать его для вдохновения. Ваше путешествие 2019 года идет по новому пути, ведущему к ощутимым различиям в качестве вашей жизни.
Гороскоп: Лев
В преддверии ноябрьского транзита Меркурия у вас появится шанс пересмотреть прошлые решения. Это поможет вам заложить фундамент для еще больших улучшений. Поддержка для Львов будет исходить от неожиданных источников.
В этом году космос призывает вас показать свою легкую сторону в делах сердечных. Какими бы трудными ни были проблемы, второе полугодие 2019 принесет неоспоримое растущее чувство оптимизма и беззаботности.
Гороскоп: Дева
Для вас вторая половина 2019 года будет временем вдохновения, понимания и ясности, хотя Нептун может привнести в вашу жизнь драматизм. Однако Девы будут под покровителем Сатурна, который связывает себя с мечтательным Нептуном — от Дев требуется, чтобы они направили свою творческую энергию в жизнеспособные идеи. Вам также нужно будет проявить решимость в некоторых вопросах — пришло время быть смелее.
Гороскоп: Весы
По мере приближения транзита Меркурия вы сосредоточитесь на расходовании своих ресурсов. Переоценка приоритетов прояснит ваш путь к счастью. Поскольку Транзит Меркурия происходит в той части неба, которая связана с вашим располагаемым доходом и личной безопасностью, важно сосредоточиться на направлении, в котором вы движетесь, а не останавливаться на прошлом. Если вы впустите в свою жизнь умеренный риск, вам будет легче справляться с трудными ситуациями и получать удивительные выгоды, которые значительно улучшат ваше финансовое положение.
Гороскоп: Скорпион
Вторая половина 2019 года — ваш шанс проявить себя. Вы получите возможность взять на себя ответственность за свою судьбу. Какими бы ни были ваши мечты, 2019 год принесет вдохновение и интуицию, чтобы помочь вам реализовать их.
Гороскоп: Стрелец
Транзит Меркурия в ноябре поможет вам возобновить в себе качества, которые, как вам казалось, давно утеряны. Вы с новыми силами посвятите себя своим идеям и планам. Вы будете возвращаться к прошлому, но получите шансы пересмотреть ключевые решения. Ваша задача — найти баланс между свободой и пониманием потребностей важных людей в вашей жизни. Дела сердечные для вас станут настоящими американскими горками. Будьте готовы к драмам и испытаниям.
Гороскоп: Козерог
Когда Юпитер, планета удачи, войдет в созвездие Козерога в начале декабря, половина главных планет окажется под вашим знаком — это мощная позиция, предполагающая период большого успеха. Ваш правитель, Сатурн, остается в вашем знаке, а Плутон находится там с 2008 года, поэтому у вас появятся влиятельные союзники, которые помогают вам решать сложные ситуации.
Гороскоп: Водолей
Ноябрьский Транзит Меркурия изменит восприятие вами людей, поскольку вы начнете воспринимать свою эмоциональность как ресурс, а не уязвимость. Влияние Юпитера гарантирует, что поддержка, от которой вы зависите, будет приятной и насыщенной. Транзит Меркурия подчеркивает вашу способность общаться и фокусируется на слиянии интеллекта и эмоций. С верой в своих друзей и новой уверенностью в себе вы можете достичь чего-то действительно особенного.
Гороскоп: Рыбы
Ноябрьский Транзит Меркурия позволит вам закрепить то, чему вы научились в этом году. Во второй половине 2019 года вам будет покровительствовать ваша планета — Нептун, и его связи с Сатурном, принесут вам удачу и большие возможности.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможны проблемы с пищеварением. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Исключительно плодотворный рабочий день. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Успешны знакомства и поездки.
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