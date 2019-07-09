В Дании открыли отель на верхушках деревьев

Цена номера на двоих с завтраком будет стоить 2750 крон (свыше 360 евро).

В Дании открыли новый отель на верхушках деревьев - Løvtag, расположенный на острове Ютландия.

Сейчас завершен один номер отеля, но его забронировали заранее более 70 человек, сообщает sclistok.com.

Владелец отеля Расмус Либек решил начать строительство восемь лет назад, когда его отец пожаловался на то, что не может больше зарабатывать на продукции из древесины, полученной в их лесу, и решил построить отель на деревьях и сдавать в аренду туристам, передает УНИАН.

Строительство дома обошлось владельцам примерно в 1,5 миллиона датских крон (200 тысяч евро). Внутри номера оборудованы дизайнерской мебелью, водопроводом, электричеством, туалетом и ванной.

Во время строительства и создания дизайна оказали помощь архитектор из Берлина, который спроектировал номера, и Европейский Союз выделил на проект 400 000 датских крон (более 53 тысячи евро).