Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день

Потребности организма маленьких детей достаточно специфичны, а поэтому и рацион питания у них особенный, из которого должны быть исключены многие привычные взрослым продукты. Об этом рассказала врач-диетолог Виктория Егорова.

— Мы сами закладываем неправильные пищевые привычки у ребёнка. Если родители едят колбасу, сосиски и с большим количеством майонеза, что ждать от ребёнка — он будет вести себя как родители, — приводит её слова РИА "Новости".

По её словам, детский рацион обязательно должен быть разнообразным. И если это сосиска — то не каждый день. Он отмечает, что если сосисок в меню не избежать, то можно купить специальные детские, с адаптированным для маленьких едоков составом.

Она также добавила, что, несмотря на отсутствие какого-либо прямого запрета, давать ребёнку жареное, солёное или копчёное, этого делать не стоит. Также, по словам Егоровой, "категорически не рекомендуются" для маленьких детей консервации, а также слишком сладкие и продукты с повышенным содержанием соли.