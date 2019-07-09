В Азербайджане микроавтобус попал в ДТП: восемь жертв

Восемь человек погибли и еще один пострадал в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса на территории Масаллинского района на юге Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны во вторник, 9 июля.

"В результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погибли восемь человек, в том числе трое детей школьного возраста", – отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, получившая ранения 24-летняя девушка госпитализирована в Масаллинскую районную больницу, передает Корреспондент.

О причинах аварии не сообщается.

По данным местных СМИ, водитель грузовика не пострадал. А в микроавтобусе находились члены одной семьи из Баку, которая направлялась на свадьбу в город Лерик.