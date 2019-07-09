Виталий Андриевский подвергся нападкам со стороны гражданского активиста Михаила Амерберга

Виталий Андриевский подвергся нападкам со стороны гражданского активиста, члена группы "Antifa" Михаила Амерберга. Об этом политический аналитик рассказал на своей странице в Facebook.

"Сегодня ко мне на улице подошёл некий гражданин. Назвался Амербергом. Начал угрожать. Снимал меня на видео и кричал на всю улицу: "Мы тебя накажем", "Мы с тобой разберёмся" и далее в этом духе", - рассказал Андриевскай.

Политического аналитика возмутило такое поведение молодого человека.

"Во-первых, плохо, что молодой человек не получил должного воспитания. Иначе он не называл бы человека старшего по возрасту на ТЫ.

Во-вторых, мы с ним не знакомы и я никогда его фамилию негде не упоминал. Судя по всему, ему не нравятся мои взгляды, моя гражданская позиция.

В-третьих, хотелось бы знать, а кто это Мы? Это Санду, Нэстасе или Додон?", - написал аналитик в Facebook.

Виталий Андриевский сообщил, что жалеет о том, что ранее на одной из телевизионных передач вместе с другими участниками подписал письмо к Генеральному прокурору с просьбой отпустить до суда "группу Петренко" на свободу. В той группе, был и Амерберг.

"Судя по его хамскому поведению на улице, зря я подписывал то письмо. Не знал я тогда, что он за человек. Сегодня узнал. Каюсь!", - заключил аналитик.