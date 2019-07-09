За информацию о ворах, ограбивших банк, MAIB обещает вознаграждение в 1 000 000 леев

Совет Moldova Agroindbank, собравшийся в срочном порядке, принял беспрецедентное решение компенсировать каждому пострадавшему клиенту сумму до 500 000 леев, невзирая на договорные положения и национальную и региональную банковскую практику. Решение было принято всего через два дня после кражи, произошедшей в филиале Кишинев-Буюканы, в результате чего были украдены ценности из индивидуальных сейфов.

Решение было объявлено руководством MAIB в ходе встречи с пострадавшими клиентами. Они поблагодарили банк за открытость и оперативное управление кризисной ситуацией.

"Люди, которые хранят ценные вещи в банковских ячейках, не обязаны их декларировать. Это остается на их усмотрение, хотят они это сделать или нет. Каждому клиенту будет компенсирована сумма, хранящаяся в сейфе, с отметкой, что ее стоимость не превысит 500 000 леев. Таким образом, каждый клиент получит разные суммы в зависимости от заявлений, сделанных в том числе следственными органами", - отметили представители MAIB.

Приоритетом номер один для руководства MAIB остается проведение всех необходимых мер, в сотрудничестве с правоохранительными органами, для выявления виновных в краже, что позволило бы полностью компенсировать потери пострадавшим клиентам.

С этой целью банк объявляет о вознаграждении в размере 1 000 000 леев потенциальным информаторам за предоставление данных, которые позволили бы задержать преступников и вернуть украденное имущество. Информация может быть предоставлена по адресу: urgente@maib.md или по телефону +373 69268348 или +373 68093777.

Также отметим, что помимо обеспечения дополнительных мер безопасности, услуга по предоставлению индивидуальных сейфов будет реформирована в соответствии с лучшими банковскими практиками.