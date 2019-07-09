Пожар на складе Jim Beam в США: в реках начался массовый мор рыбы из-за попадания виски в воду

Производителя алкоголя собираются оштрафовать.

В результате пожара на складе Jim Beam в американском штате Кентукки в воду попало виски, из-за чего начался массовый мор речной рыбы. Об этом сообщает местное издание Courier Journal.

Так, виски попало в реки Кентукки и Гленнс-Крик. Из-за этого в водоемах упал уровень кислорода и рыба начала гибнуть. Сколько убытков принесла утечка виски пока неизвестно, но погибнуть могли тысячи особей, передает Униан.

Так считают в департаменте охраны дикой природы штата. Чтобы снова насытить воду кислородом, используются устройства для аэрации.

В то же время власти Кентукки подчеркнули, что гибель рыбы и утечка виски не представляют угрозу для людей. Производителя виски собираются оштрафовать за вред окружающей среде.

Сейчас алкогольное пятно в реке Кентукки составило 28 километров в длину. Оно движется к большей реке Огайо – там оно должно раствориться.

Напомним, вечером 2 июля в Кентукки произошел пожар на складах производителя виски Jim Beam, в результате чего сгорели 45 тысяч бочек с алкоголем.

Пожар продолжался около восьми часов на двух складах. Один из складов, где произошло возгорание, полностью сгорел.