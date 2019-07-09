Суд назначил Бельгии ежедневный штраф в размере 5 тысяч евро до тех пор, пока в стране не создадут инфраструктуру для скоростного интернета.
Европейский суд обязал Бельгию к выплате ежедневного штрафа из-за невыполнения европейской директивы о развертывании быстрого интернета в Брюссельском столичном регионе. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Европейская правда во вторник, 8 июля.
Каждый день отсутствия необходимой инфраструктуры обойдется стране в 5 тысяч евро. Бельгия обязана была создать необходимые условия согласно директиве 2014 года Европейского парламента и Совета ЕС.
Директиву направлена на содействие и стимулирование развертывания высокоскоростных сетей электронной связи и устанавливает минимальные требования, касающиеся строительных работ и физической инфраструктуры, передает Корреспондент.
Государства-члены должны были внедрить директиву в свое национальное законодательство не позднее 1 января 2016 года. За неспособность Брюсселя сделать это Европейская комиссия подала в суд на Бельгию два года назад.
Изначально, Еврокомиссия хотела взимать из Бельгии суточный штраф в размере 54 639 евро, но впоследствии сократила свое требование. Своим решением суд постановил, что Бельгия не выполнила обязательства по директиве.
"Суд, оценив серьезность и продолжительность нарушения, обязывает Бельгию выплатить комиссии, начиная с даты вынесения решения и пока это государство-член не прекратит нарушения, ежедневный штраф в размере 5000 евро", - сказано в решении.
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