ЕС будет штрафовать Бельгию за медленный интернет

Суд назначил Бельгии ежедневный штраф в размере 5 тысяч евро до тех пор, пока в стране не создадут инфраструктуру для скоростного интернета.

Европейский суд обязал Бельгию к выплате ежедневного штрафа из-за невыполнения европейской директивы о развертывании быстрого интернета в Брюссельском столичном регионе. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Европейская правда во вторник, 8 июля.

Каждый день отсутствия необходимой инфраструктуры обойдется стране в 5 тысяч евро. Бельгия обязана была создать необходимые условия согласно директиве 2014 года Европейского парламента и Совета ЕС.

Директиву направлена ​​на содействие и стимулирование развертывания высокоскоростных сетей электронной связи и устанавливает минимальные требования, касающиеся строительных работ и физической инфраструктуры, передает Корреспондент.

Государства-члены должны были внедрить директиву в свое национальное законодательство не позднее 1 января 2016 года. За неспособность Брюсселя сделать это Европейская комиссия подала в суд на Бельгию два года назад.

Изначально, Еврокомиссия хотела взимать из Бельгии суточный штраф в размере 54 639 евро, но впоследствии сократила свое требование. Своим решением суд постановил, что Бельгия не выполнила обязательства по директиве.

"Суд, оценив серьезность и продолжительность нарушения, обязывает Бельгию выплатить комиссии, начиная с даты вынесения решения и пока это государство-член не прекратит нарушения, ежедневный штраф в размере 5000 евро", - сказано в решении.