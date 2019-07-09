В Тбилиси не утихают массовые протесты

В Тбилиси продолжаются массовые протесты. На площадь у парламента, где проходила акция за отставку главы МВД, пришли и противники ЛГБТ-сообщества. Полиция сформировала кордон между группами манифестантов, чтобы не допустить столкновений.

Участники антиправительственных демонстраций считают, что за другим лагерем манифестантов стоит Бидзина Иванишвили - основатель правящей партии. Он, по их мнению, выступает за хорошие отношения с Москвой, чтобы защитить свой бизнес в России.

"Власти защищают министра внутренних дел Гахарию с помощью путинских группировок. Это радикальные группировки, которые пропагандируют ненависть", - заявила гражданская активистка Тамара Черголеишвили.

Массовые протесты в Тбилиси начались 20 июня, после выступления в парламенте российского депутата. Манифестантов возмутило, что он занял кресло грузинского спикера. Тогда для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и водометы. Пострадали по меньшей мере 240 человек, 300 были арестованы. Теперь участники акции требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.

Россия на фоне протестов закрыла авиасообщение с Грузией, а Роспотребнадзор усомнился в качестве грузинских вин.