В Иране произошло мощное землетрясение

В понедельник, 8 июля, в иранском регионе Масджид Солейман на юго-западе провинции Хузестан произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 17 км в точке с координатами 34,847 градуса северной широты и 45,762 градуса восточной долготы, передает УНИАН со ссылкой на Xinhua.

Сообщений о жертвах пока не поступало.