Каждая третья авария в Молдове происходит по вине пешеходов

Каждая третья авария в стране происходит по вине пешеходов. За полгода под колеса машин попали более 400 человек, которые переходили дорогу в неположенном месте. 44 погибли.

Трагедии происходят из-за того, что люди не соблюдают правила дорожного движения, не пользуются пешеходными переходами и спешат перейти на другую сторону улицы несмотря на запрещающие знаки.

По данным полиции, наибольшее число ДТП с участием нерадивых пешеходов происходит в столичном секторе Рышкановка. За шесть месяцев этого года в авариях пострадали 63 человека, один из них скончался. А на Ботанике получили травмы 50 пешеходов, шестеро погибли.



"Люди просто спешат. Либо надеются успеть на общественный транспорт, либо еще куда-то бегут", - сказала полицейский Юлиана Катан.

За переход улицы в неположенном месте за шесть месяцев был оштрафован 401 пешеход.