Миндальное молоко: заменит ли оно обычное

Эксперты выяснили: соевое молоко является самым здоровым и полезным растительным молоком. Однако и миндальное обладает рядом достоинств.

Растительное молоко — прекрасная, универсальная альтернатива для тех, кто не переносит обычное молоко или сокращает потребление животной пищи, пишет womenshealthmag.com.

Свойства миндального молока

Люди часто предпочитают миндальное молоко, потому что оно мягкое на вкус и легко переваривается. Один стакан такого молока включает 39 килокалорий, 2,5 грамма жиров, 1,5 грамма белков, 3 грамма углеводов, 2 грамма сахара и 482 миллиграмма кальция, передает Рамблер.

Для сравнения эксперты приводят пищевую ценность стакана 2-процентного животного молока: 123 килокалории, 5 граммов жиров, 8 — белков, 12 — углеводов, 12 — сахара и 295 миллиграммов кальция.

Низкое содержание калорий и жиров делает миндальное молоко отличной основой для супов, соусов, приправ, выпечки. Недостаток продукта — малое количество белка. Хотя сам миндаль богат белком, в каждой порции молока содержится мало миндаля. Тем не менее, некоторые миндальные молочные продукты обогащены белком, благодаря добавлению горохового белка в смесь. Что касается кальция, он будет варьироваться от бренда к бренду.

Какое молоко лучше купить

Если не рассматриваете растительное молоко как основной источник питательных веществ — кальция, белка, то любое миндальное молоко подойдет. Если это важная часть рациона, выбирайте продукт, богатый разными элементами. Не каждое миндальное молоко соответствуют этим критериям, поэтому внимательно читайте этикетку.

Как сделать миндальное молоко дома

Возьмите чашку сырого миндаля и пять чашек прохладной воды. Замочите миндаль на ночь или на два дня, если хотите, чтобы оно был кремовым. Затем смешайте миндаль и воду, процедите всю смесь с помощью марли или мелкого сита. Подсластите ее или приправьте.

Ваше свежее миндальное молоко будет храниться в течение нескольких дней — не так долго, как купленное в магазине. Не забывайте: сделанное вами молоко не содержит витамин D и кальций, поэтому убедитесь, что получаете эти вещества из других источников.