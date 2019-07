Инцидент произошел во вторник утром с самолетами Boeing 737-800 и Airbus A320. По предварительным данным, столкновение произошло во время буксировки воздушных судов. Самолет авиакомпании KLM должен был вылететь в Мадрид, воздушное судно easyJet - в Лондон. Авиакомпании направили пассажиров на другие воздушные суда, которые последуют по тому же маршруту, передает РИА Новости.

В результате столкновения одному из самолетов был нанесен ущерб. На расписание вылета и прилета рейсов инцидент не повлиял, отмечает интернет-газета NU.

Как отмечает Dutch News, это второй подобный инцидент в амстердамском аэропорту за год. В феврале, предварительно, во время буксировки одного из самолетов, произошло столкновение двух самолетов авиакомпании KLM.

Easyjet Airbus A320 (OE-IVI on #EJU8868 to Gatwick) and a KLM 737-800 (on #KL1699 to Madrid) were damaged in a ground collision during push-back at Amsterdam-Schiphol Intl Airport (EHAM). Both aircraft were withdrawn from service for inspections. @Schiphol @ytekedejong pic.twitter.com/H36zsaacje