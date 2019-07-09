Муравский раскритиковал попытки нынешней власти признать незаконным назначение Харунжена на пост генпрокурора

Бывший вице-премьер Александр Муравский жестко раскритиковал попытки нынешней власти признать незаконным назначение Эдуарда Харунжена на пост генпрокурора. По его мнению, своими действиями парламент создает прецедент, когда тысячи протоколов будут признаны нелегитимными.

"И автоматически признать ВСЕ приказы, распоряжения, постановления, подписанные г-ном Харунженом незаконными и отменить их", - написал Муравский на своей странице в Facebook.

Бывший вице-премьер считает, что по этому примеру должен действовать и президент Игорь Додон.

"Учитывая решение КС, который признал неконституционным переход на выборы президента парламентом, и вернулся к всенародным выборам, президент должен объявить президентов В.Воронина, М.Гимпу, М.Лупу, Н.Тимофти незаконными. Следовательно все их указы должны быть объявлены незаконными и отменены, в том числе аннулированы все награждения.

Есть правда другой вариант: новый КС отменит решение прежнего КС о переходе к всенародному избранию президента. И тогда уже президент И.Додон будет считаться неконституционным со всеми вытекающими последствиями.

Всё, что я говорю, вполне логично и законно. Нельзя быть немного беременными, как пытаются быть наши властители. За левым ухом закон нарушу, а за правым поправлю", - считает Александр Муравский.



