Диетолог рассказала, как правильно есть экзотические блюда на отдыхе

Находясь на отдыхе, следует пробовать экзотические блюда по чуть-чуть и увеличивать порцию лишь спустя сутки, рассказала врач-диетолог Виктория Егорова.

— В экзотических странах хочется попробовать всё. Но нужно начинать с маленького количества, дабы не получить неожиданных или аллергических реакций. Нужно начинать с маленького кусочка, с маленькой порции, по чуть-чуть, — объяснила Егорова.

По её словам, аллергическая реакция может проявиться в течение двух суток, передает life.

Кроме того, диетолог посоветовала обратить внимание и на качество продуктов, чтобы избежать отравления.