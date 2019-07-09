Магнитные бури могут вызвать у людей мигрень, перепады давления, бессонницу, раздражительность, и даже обострение хронических заболеваний.
Как известно геомагнитные бури могут оказать серьезное влияние на состояние и здоровье человека – стать причиной бессонницы, упадка сил и потери концентрации, передает УНИАН.
Магнитными бурями принято называть значительное возмущение геомагнитного поля Земли. Такая «буря» может бушевать от нескольких часов, до нескольких суток.
Современной науке известно, что возникновение магнитных бурь связано с активностью Солнца – их вызывает поток исходящих от звезды ионизированных частиц (солнечный ветер), который влияет на магнитное поле нашей планеты.
Особенно мощные потоки солнечного ветра возникают из-за выбросов корональной массы и корональных дыр на Солнце. Астрономы научились отслеживать солнечную активность, чтобы готовить прогнозы «космической погоды».
Магнитные бури – влияние на человека
Ученые и врачи доказали, что магнитные бури могут оказывать прямое воздействие на здоровье человека. Согласно статистике, по меньшей мере 75% магнитных бурь сопровождаются резким ростом числа госпитализированных людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы. Установлено, что под влиянием бури кровь человека начинает густеть, а ее кислородный обмен ухудшается.
В подобные периоды возрастает число инфарктов, случаев поражения сосудов мозга и даже попыток суицида. Подобный эффект можно наблюдать за сутки до наступления пика магнитной бури и еще на протяжении по крайней мере двух суток после него.
Влиянию этого явления подвержены даже здоровые люди. Резкие изменения в солнечной активности могут вызвать на первый взгляд беспричинное недомогание – мигрени, перепады давления, бессонницу (или наоборот, сонливость), раздражительность, и даже обострение хронических заболеваний. Возрастает количество несчастных случаев и травматических эпизодов.
В то же время, на сегодня в научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье людей. Исследования в этой области продолжаются.
Магнитные бури – как пережить
Медики подготовили ряд рекомендаций людям, которые испытывают недомогание из-за солнечной активности.
Так, в подобные дни рекомендуется ложиться спать как можно раньше – выделяющийся во время сна мелатонин помогает организму восстанавливаться и нормализует кровяное давление.
Гипертоникам пробуждение рекомендуют сделать как можно менее плавным – не следует резко вставать с кровати, особенно если перед глазами «бегают мушки».
Хорошим способом привести в тонус сосуды является контрастный душ, но прибегать к нему следует лишь при отсутствии противопоказаний по здоровью.
На протяжении дня рекомендуется хотя бы раз выйти на прогулку, или несколько раз проветрить помещение. Свежий воздух оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.
В дни магнитных бурь нежелательно переедать, употреблять алкоголь и кофе, а также курить. Лучшее меню в такие дни – овощи, фрукты, каши, отварное мясо птицы и рыба.
Употреблять обезболивающие, успокоительные и тонизирующие препараты, при этом, желательно только после консультации с врачом. При нервных расстройствах лучше пить натуральные успокаивающие средства – отвары и настойки валерианы, пустырника, мелиссы.
Желательно также избегать стрессов и отложить решение важных вопросов на более удачное время.
Магнитные бури в июле 2019
Согласно прогнозам астрофизиков, сильных магнитных бурь в июле быть не должно, однако некоторые дни могут стать для метеозависимых людей напряженными.
Так, достаточно сильные магнитные возмущение в июле ожидаются 10, 11 и 13 июля. В эти дни всем, особенно метеозависимым людям стоит позаботиться о своем здоровье.
Ранее также сообщалось, что самая мощная магнитная буря в июле 2019 года ожидается 15-го числа. В этот день желательно дольше находится на улице, уменьшить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций.
Следует также помнить, что точно предсказать наступление магнитной бури можно лишь за несколько часов до ее начала, с возникновением солнечных пятен и выбросов плазмы на Солнце.
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