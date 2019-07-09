Начальники двух управлений мэрии столицы подали заявление об отставке

Глава столичного управления финансов Ольга Урсу и директор управления транспорта и путей сообщения Октавиан Лунгу подали в отставку. Как сообщил временно исполняющий обязанности мэра Кишинева Адриан Талмач, уволились они по собственному желанию.

Ольга Урсу возглавляла управление финансов с марта 2018-го. Назначила ее тогдашний градоначальник Сильвия Раду. Нашим журналистам Ольга Урсу сообщила, что ушла, так как нынешние власти, в отличие от прошлых, не дают ей работать в рамках закона.

Октавиан Лунгу руководил управлением транспорта с апреля нынешнего года, сменив на посту Виталия Бутучела.