Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года. Сообщение о смерти политика опубликовал в Twitter руководитель южноамериканского государства Маурисио Макри.
«Сожалею в связи с кончиной экс-президента Фернандо де ла Руа», — написал глава государства, выразив соболезнование близким покойного.
«Его демократическая траектория заслуживает признания всех аргентинцев», — отметил он, передает IZ.
Политик руководил Аргентиной в 1999–2001 годах, он досрочно оставил пост из-за массовых беспорядков на фоне массовых протестов и обострения экономической ситуации.
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