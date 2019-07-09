Протест у здания парламента: группа граждан требует отставки президента

Требуют отставки президента Игоря Додона. Трехдневную голодовку объявила группа граждан, установив палатки у здания парламента.

Люди требуют у депутатов отстранить главу государства, а у Генеральной прокуратуры - выдать ордер на его арест. Протестующие обвиняют Игоря Додона в предательстве родины и шпионаже в пользу России.

"Мы требуем от наших властей привлечь к ответственности Игоря Додона. Доказательства были сняты на видео, он сам говорил, что ежемесячно получал от России от 700 тысяч до миллиона долларов. А за это предусмотрен большой тюремный срок".

"Его спонсирует Россия, это было доказано на видео. Он сам признал, что получает до миллиона в месяц. Другого выхода, кроме протестов, у нас нет".

"Человек не понимает, что он не для этой должности, не для этого народа. Он продал родину, он предатель, он, если хотите, преступник".

"Все, что происходит в последнее время, еще раз доказывает, что этот человек, которого выбрали президентом страны, шаг за шагом подчиняет государственные институты себе, а значит, подводит их под влияние Российской Федерации. Если в альянсе этого не понимают, то граждане должны сообщить им об этом", - заявил председатель партии "Демократия дома" Василий Костюк.

Проходившего мимо палаток депутата ПДС и вице-председатель парламента Михая Попшоя протестующие освистали.

- Вы все продались.

- Кому?

- Когда вы создали альянс с социалистами, вы спровоцировали всю эту грязь.

В начале июня publika.md опубликовал видеозапись, в которой Игорь Додон признается Владу Плахотнюку, что ПСРМ финансируется из России:

- С 1 апреля больше не дают ничего. Я вчера сказал Козаку: у меня долги там за два месяца за партию. Как дальше? А он: "Ну, вы входите во власть, пусть Влад дает". Я спрашиваю: "Что, я должен просить Плахотнюка?" А он: "Нет, я ему скажу".

- Козак?

- Да.

- Скажет мне давать деньги для ПСРМ?

- Да, на содержание. Я говорю: "Ну, хорошо. У нас 600-700 в месяц. 800-миллион в месяц.

- Не верю.

- Не верите?

- Это больше наших расходов на персонал. И это только работники, не считая кампаний и акций.

- Ну, мы же говорили с вами. Речь идет о содержании партии. Стараемся увеличить с 700-800 тысяч до миллиона в месяц, чтобы я содержал партию".

После публикации этого видео прокуроры открыли уголовное дело, начали сбор доказательств и заслушали свидетелей. Фракция ДПМ потребовала создать комиссию по расследованию незаконного финансирования ПСРМ. Но альянс Санду-Додона не поддержал эту инициативу.

В случае нарушения Конституции президент может быть отстранен от должности, для этого нужно две трети голосов депутатов. Предложение об отстранении от должности может быть выдвинуто, по меньшей мере, одной третью депутатов. Не позднее чем в 30-дневный срок по этому вопросу должны провести референдум.