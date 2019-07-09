Утопленника с гирей на шее вынесло на крымский пляж. Видео 18+

Утонувшего мужчину с привязанной к телу гирей вынесло на один из пляжей Крыма, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета на полуострове во вторник, 9 июля.

Инцидент произошел в курортном поселке Николаевка Симферопольского района. Тело прибило к берегу, после чего его нашли местные жители, передает Известия.

Однако, РЕН ТВ, ссылаясь на слова очевидцев, пишет, что у трупа была отрезана голова, вместо нее была прицеплена гиря. Также у утопленника не было кистей рук.

Личность выброшенного на берег мужчины пока не установлена. Проводится проверка. Выясняются все детали произошедшего.