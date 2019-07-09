Министр экономики Брынзан: Молдова сможет достичь высокого уровня развития, но не раньше, чем через 15 лет

Молдова сможет достичь высокого уровня развития, но не раньше, чем через 15 лет, и только если наши граждане будут проявлять социальную ответственность, а внешние партнеры продолжат оказывать нам помощь. Об этом говорил министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан на встрече с замглавы Бюро USAID по Европе и Евразии Броком Бирманом.

Стороны обсудили торгово-экономические отношения Молдовы и Соединенных Штатов. Вадим Брынзан поблагодарил USAID за финансовую помощь, направленную на развитие информационных технологий, инфраструктуры, транспорта и туризма в нашей стране. Накануне Агентство США по международному развитию предоставило Молдове помощь в размере 29 миллионов долларов на реализацию социально-экономических проектов.

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