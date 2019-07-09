Укусы каких насекомых крайне опасны для человека

Встреча с этими насекомыми не сулит ничего хорошего. Рассказываем и показываем, от каких членистоногих стоит держаться подальше, если вы отправились в туристический поход или поехали на пикник за город.

Слепни

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Слепни переносят опасные заболевания, например, сибирскую язву. Также после их укуса остается кровоточащая ранка, которая долго не заживает и привлекает других насекомых, передает Рамблер.

Оводы

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Оводы опасны тем, что откладывают личинок под кожу. В основном для этих целей они используют крупный рогатый скот, но и человеку может не поздоровиться. На месте укуса появляется сильный отек и покраснение, образуется шишка, из которой потом появляются личинки.

Жуки-нарывники

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Паразитируют на жесткокрылых насекомых, например, саранче и вредят сельскохозяйственным культурам. Для человека представляет опасность, если случайно проглотить. В жуке-нарывнике содержится токсин кантаридин, который вызывает поражение слизистой желудка. На коже этот яд провоцирует появление волдырей.

Каракурты

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Опасность представляют самки пауков каракуртов, которых также называют черными или степными вдовами. Их яд крайне опасен для человека. Место укуса рекомендуют прижечь огнем в течение двух минут и немедленно обратиться к врачу. Существует специальная противокаракуртовая сыворотка, которая поможет спасти жизнь и здоровье.

Клещи

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Пик активности у клещей приходится на весну, стоит соблюдать осторожность гуляя по лесам, полям и паркам. Внимательно осматривайте себя и своих животных, если найдете клеща, осторожно снимите его выкручивающим движением с помощью пинцета и отнесите в лабораторию на анализ. Укус клеща может привести к развитию клещевого энцефалита, боррелиоза и других опасных заболеваний.