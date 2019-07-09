Все чаще конкуренция заставляет воздушные гавани предлагать своим клиентам новые услуги, которые призваны развлечь пассажиров во время ожидания рейса.
Специалисты The Points Guy выбрали одни из самых необычных удобств в аэропортах мира, передает Рамблер.
В то время как все больше людей пользуются цифровыми устройствами, ощущения от гаджетов и наушников по-прежнему меркнут, по сравнению с большим экраном.
Провести несколько часов в кинотеатре могут позволить себе пассажиры международного аэропорта «Чанги» в Сингапуре. В распоряжении путешественников — два бесплатных круглосуточных кинотеатра во 2 и 3 терминале.
Посмотреть кино также могут пассажиры сеульского «Инчхона» (у ворот 1B), аэропорта в американском Портленде (Терминал С), в Гонконге (Терминал 2) и некоторых других.
Для транзитных пассажиров за небольшую плату в аэропортах «Чанги», «Хамад» (Катар) и Дубай доступны бассейны. Правда, расположены они в отелях на территории терминалов.
Так, путешественникам в «Чанги» доступен бассейн с джакузи и баром на крыше отеля Aerotel Airport Transit.
В международном аэропорту «Хамад» в Дохе попасть в 25-метровый бассейн можно через оздоровительный фитнес-центр Vitality в транзитном отеле. Здесь же оборудованы тренажерный зал, гидротерапевтическая ванна и два корта для игры в сквош. Есть бассейн и в аэропорту Пунта-Каны в Доминиканской Республике. Он находится в новом VIP-зале с видом на взлетно-посадочную полосу.
Среди других необычных удобств названы 12-метровая металлическая горка в «Чанги». На ней можно проехать бесплатно, предъявив чек на покупку в 8 долларов, совершенную в аэропорту. Здесь же для пассажиров действует настоящая природная тропа, включающая сады кактусов, подсолнечников и орхидей.
В «Инчхоне» пассажиров бесплатно доставляют на поле для гольфа, которое расположено в 5 минутах езды. В некоторых воздушных гаванях влюбленным пассажирам предлагают провести свадебную церемонию в часовне. Например, такая услуга доступна в международном аэропорту Франкфурта.
За 1 500 евро его пассажиры могут заказать пакет «все включено», который включает работу свадебного эксперта и профессионального фотографа, свадебный торт, торжественный прием на 15 гостей в одном из пятизвездочных отелей аэропорта и ночевку для молодоженов в номере «люкс». Часовни также есть в аэропортах «Арланда» в Стокгольме и Манчестер Интернешнл.
В аэропорту Мюнхена пассажиры отвлекаются от долгого ожидания рейса на ледовом катке и в традиционном баварском пивном саду на 600 посадочных мест. В меню, помимо 8 сортов пива, традиционные колбаски и свиные рульки.
За скромную плату доступна экскурсия по расположенной здесь пивоварне. Огромный аквариум на 100 000 литров с морскими обитателями порадует путешественников в аэропорту Ванкувера. Услуги автомойки предлагает пассажирам международный аэропорт Спокан в американском штате Вашингтон.
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