Молдавский лей укрепляет позиции

Национальная валюта продолжает укрепляться по отношению к евро и доллару, согласно официальному курсу Национального банка Молдовы, установленному на среду, 10 июля.

Таким образом, доллар подешевеет на три бана, и будет стоить 17 леев и 86 банов. Единая европейская валюта подешевеет на шесть банов, и будет стоить 20 леев, передает МОЛДПРЕС.

Румынский лей подешевеет на два бана, и будет стоить 4 лея и 23 бана.

Котировки российского рубля и украинской гривны остаются неизменными, то есть на уровне 28 и 69 банов соответственно.