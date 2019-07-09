Восемь отважных мужчин, в том числе пятеро наших соотечественников, рискнули покорить ледники Атлантического океана и Арктики. На днях они вернулись из 2-ух недельной экспедиции.
За это время им пришлось пережить удивительные моменты - на их пути в открытом океане вставали огромные глыбы льда, они наблюдали за китами с расстояния практически вытянутой руки, передает canal3.
Ну и без традиционной мамалыги не обошлось - её готовили не где-нибудь, а в самoй Гренландии. Двое из участников экстремального путешествия, Анатолий и Дан Унтурэ побывали этим утром в гостях на Третьем Канале.
Они провели на лодке более двух недель в одном из самых холодных мест в мире. Им пришлось столкнуться со сложными климатическими условиями, а также с морской болезнью - расстройством, которое возникает во время длительного нахождения на воде.
"Первые десять дней мы не видели ни одного человека, ни лодки, вообще ничего. На следующий день, как мы вышли в море, нас немного стало трясти, и капитан сказал, что мы как-то захватили конец шторма, и что у нас есть все шансы, что ближайшие несколько дней море будет неспокойным. А когда волны двухметровой высоты, то и лодка соответственно делает такую же амплитуду двухметровой длины", сказал участник экспедиции, Дан Унтурэ.
Во время экспедиции молдаване стали свидетелями уникальных явлений.
"На поверхности ледник обычно возвышается на несколько метров, не более. Но на самом деле лишь его 10-20 процентов находятся на поверхности, остальное спрятано под водой. И вблизи текстура ледника больше похожа на гору ваты, это если представить, как она может выглядеть", сообщил участник экспедиции, Анатолий Унтурэ.
В ходе экспедиции ее участникам больше приходилось встречаться с китами, нежели с людьми.
"Я видел очень много китов. - Как близко? - На расстоянии два-три метра. Это горбатый кит, который питается рыбой. Это не исчезающий вид, они охотятся, охотятся как правило осенью", отметил участник экспедиции, Анатолий Унтурэ.
В плавание по Атлантике и Северному Ледовитому океану отправились восемь человек - пять жителей Молдовы, два румына и один россиянин. Все это время участников плавания с землей связывал лишь спутниковый телефон.
По возвращении на Родину, наши странствующие соотечественники уже думают о следующем приключении, в еще более холодные регионы.
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