Самая толстая макака в мире пропала из лагеря для худеющих животных

Длиннохвостый макак по кличке Дядя Фэтти сбежал из лагеря для худеющих животных в феврале. Поиски, которые велись все это время, результата не принесли. Сейчас специалисты полагают, что обезьяна погибла в условиях дикой природы.

Макак жил на рынке Бангкока, из-за обилия пищи, получаемой от туристов, его живот волочился по земле. В 2017 году животное поставили на строгую диету, тогда его вес составлял 26 кг при норме в 13 кг для данного вида, передает Известия.

Представители властей страны перевезли обезьяну в специальный лагерь для страдающих от ожирения животных. Там в рацион животного ввели овощи и фрукты, исключив высококалорийную пищу, пишет 9 июля Daily Mail.

В первые месяцы правильного питания у обезьяны снизился вес, но затем макак стал воровать еду у сородичей, а в феврале сбежал.

После его исчезновения местные жители попросили полицию проверить кадры камер видеонаблюдения из районов, в которых он, как было известно, бродил, но не обнаружили признаков нахождения животного.