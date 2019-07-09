Доктор Комаровский развенчал миф о воспалении легких

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский ответил на вопрос родителей о том, какие существуют способы профилактики пневмонии. Об этом Комаровский написал на своей странице в Instagram.

По его словам, важный фактор в профилактики пневмонии – это оказание адекватной помощи при острых респираторных вирусных инфекциях, так как именно они становятся причиной развития воспаления легких чаще всего.

"То есть, мы постоянно об этом говорим, но заболел ребенок, не надо постельного режима, потому что, когда он двигается, то нет застоя крови, надо много пить, надо не заставлять есть, и главное, ответ на вопрос: "Чем дышать?", – добавил детский врач, передает УНИАН.

Комаровский объяснил, что также важно отказаться от всевозможных лекарств, которые не могут стать профилактикой для воспаления легких, а зачастую только усугубляют ситуацию.

"Опять-таки огромное количество лекарств, которые вы используете, сами, без врачей, обладают подсушивающим действием на слизь, и вы об этом часто не знаете, а эти лекарства активно используются и вызывают очень часто воспаление легких.

Поэтому будьте осторожны. Профилактика воспаления легких не предусматривает глотание таблеток. Профилактика воспаления легких, как правило, предусматривает нормальный образ жизни, свежий воздух и обильное питье. И этого достаточно", - подытожил доктор.