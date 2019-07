View this post on Instagram

Вопрос: ⠀ Какие существуют методы профилактики пневмонии? ⠀ Ответ: ⠀ Самый главный метод профилактики пневмонии – это оказание адекватной помощи при острых респираторных вирусных инфекциях, потому что это самый частый путь к пневмонии. То есть, мы постоянно об этом говорим, но заболел ребенок, не надо постельного режима, потому что, когда он двигается, то нет застоя крови, надо много пить, надо не заставлять есть, и главное, ответ на вопрос: «Чем дышать?». ⠀ Опять-таки огромное количество лекарств, которые вы используете, сами, без врачей, обладают подсушивающим действием на слизь, и вы об этом часто не знаете, а эти лекарства активно используются и вызывают очень часто воспаление легких. Поэтому будьте осторожны. Профилактика воспаления легких не предусматривает глотание таблеток. Профилактика воспаления легких, как правило, предусматривает нормальный образ жизни, свежий воздух и обильное питье. И этого достаточно. Но только в этом не заинтересованы огромное количество аптекарей. Вот в чем вся проблема. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #профилактика #пневмония #воспалениелегких