Археологи обнаружили текст древнейшей в мире песни о любви

В древнеегипетской песне поется о любви юноши по имени Яса к прекрасной девушке.

Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был обнаружен чешскими археологами в погребальной комнате верховного жреца по имени Инти периода Древнего царства (XXIII–XXI века до н. э.) на территории некрополя фараонов и знати в Абусире в окрестностях древнего Мемфиса на левом берегу Нила на рубеже Верхнего и Нижнего Египта, передает Моя Планета.

Находка чешских археологов уникальна, так как ранее считалось, что древние египтяне составляли только религиозные тексты и тексты научного содержания.

Песня была сложена более 4300 лет назад. Расшифровка древнеегипетского текста заняла более года. Кроме чешского языка его перевод сделан на английский, французский и немецкий языки.