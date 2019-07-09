Песочная терапия: туристы в Китае закапывают себя в пустыне

Знойную пустыню на северо-западе Китая оккупировали туристы. Ежедневно туда приезжают до трех тысяч человек/

Раскаленный воздух прогревается в это время до 45 градусов. Такая температура, по мнению экстремалов, и нужна, чтобы снять боли в суставах, пояснице и ногах. Защищаясь от солнечных ожогов зонтиком, они буквально зарывают себя в песок. Врачи такую терапию приветствуют, но советуют проводить процедуры только под наблюдением специалистов, передает Мир24.

«В песке очень много полезных микроэлементов и минералов. Когда он нагревается, человек получает все эти вещества. И кровообращение становится значительно лучше», – говорит врач Дилимулати Дилмурат.

По словам медиков, категорически нельзя проводить песочную терапию людям с заболеваниями сердца, кожи и гипертонией.