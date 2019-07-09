Ava.md о нападении на Виталия Андриевского: За этим стоит президент Игорь Додон

Редакция портала Ava.md опубликовала информацию о том, кто стоит за нападением на политического аналитика Виталия Андриевского, произошедшего в Кишиневе, 8 июля.

По информации сообщенной ava.md на условиях неразглашения, из источника близкого к президенту Додону, приказ о нападении на Андриевского экстремист Михаил Амерберг, не раз ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов, получил непосредственно от президента Игоря Додона.

Додон дал задание своим «титушкам»-экстремистам вести преследование всех, кто его критикует, и одновременно с этим заручился гарантиями со стороны министра МВД Андрея Нэстасе, что полиция не будет никак реагировать на любые действия его боевиков.

Редакция портала заявила, что в данной ситуации нет смысла обращается к новым властям, которые на словах обещали верховенство закона, но на деле устанавливают диктатуру, которой Молдова не видела за все годы независимости. Также мало надежды на реакцию так называемого «гражданского общества» и различных правозащитных НПО, учитывая, что многие из них сегодня открыто заняли провластную позицию и не позволяют себе критиковать новые власти.

Поэтому редакция портала Ava.md обратилась к международным организациям и в первую очередь к посольствам цивилизованных стран, расположенных в Кишиневе

"Не пора ли вам намекнуть новой Молдавской власти, что вы их подержали не для того, чтобы они установили здесь бандитскую диктатуру, которая абсолютно не приемлет инакомыслие, и готова устраивать травлю всех, кто смеет их критиковать?

Мы спрашиваем у новой власти.

Вы пришли, чтобы реализовывать проекты в области экономики и социальной сферы, повышать уровень жизни народа?

ИЛИ

Вы пришли бороться инакомыслием и мстить вашим оппонентам? Определитесь. И последнее. Хотим послать вам четкий и ясный сигнал. Не запугаете!», - говорится в сообщении.