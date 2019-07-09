Станцию очистки от радиации подарили ГИЧС коллеги из США

Наши спасатели готовы действовать и в условиях повышенной радиации. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям получила от США специальное оборудование. Американские эксперты научили молдавских коллег пользоваться новой техникой.

Палатка дезактивации оснащена специальным душем. Вода, в которой оказываются радиоактивные вещества, собирается в особые резервуары.

"Оборудование передадим в одно из подразделений ГИЧС, скорее всего – на севере Молдовы. В Кишиневе у нас есть такая станция, она действующая", - сказал замглавы ГИЧС Александр Опря.

Глава ГИЧС Михай Харабаджиу поблагодарил американских коллег за поддержку.

"В 2006 году мы реконструировали первую в Молдове станцию спасателей. Это было сделано при поддержке американцев. На сегодняшний день мы отремонтировали более десяти таких станций. Относительно недавно мы сдали в эксплуатацию станцию в Кагуле", - сказал глава ГИЧС Михаил Харабаджиу.

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе обращение к представителям США читал по бумажке.

"Я очень волнуюсь, поэтому, если вы позволите, я зачитаю свою речь".

Стоимость оборудования, которое предоставили США – 220 тысяч долларов.