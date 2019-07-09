Эксперт назвала три самые полезные ягоды

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, какие ягоды летом являются самыми полезными. По словам специалиста, в первую тройку ягод по полезности нужно включить чернику, вишню и арбуз.

Стародубова на первое место поставила чернику, так как она является рекордсменом по содержанию антиоксидантов. Помимо этого, эта ягода содержит бета-каротин, фолаты, холин, марганец, а также витамины группы А, Е и B9, передает Мир24.

Вторая строчка летнего рейтинга досталась вишни. Во-первых, она низкокалорийна и прекрасно подойдет тем, кто хочет похудеть. Кроме того, в ней целый кладезь полезных веществ. Еще одним важным преимуществом вишни является то, что после нее редко бывает аллергия.

Диетолог подчеркнула, что вишня незаменима для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Третье место занял арбуз. Кроме витаминов А, В, С, в арбузе много фолиевой кислоты, магния и ликопина.

«Основная функция ликопина – антиоксидантная, это имеет важное значение в профилактике атеросклероза и онкологических заболеваний», – указала Стародубова.

Вместе с тем, по ее словам, в арбузе достаточно много сахара, потому лучше им не увлекаться. Следует съедать не более 400 граммов арбузной мякоти в день.