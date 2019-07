Мощное землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло на юге американского штата Калифорния 6 июля, создало на поверхности Земли огромный разлом, который виден даже из космоса. Об этом сообщает life со ссылкой на портал SFGATE.

Это землетрясение стало вторым за неделю, которое произошло на юге штата. В результате несколько человек пострадало, около 200 тысяч местных жителей на время остались без электричества. Также из-за толчка появились трещины на дорогах Калифорнии. Власти даже закрыли одну из них для проведения ремонтных работ.



Снимок после землетрясения. Фото © Twitter/Will4Planet



Снимок до землетрясения. Фото © Twitter/Will4Planet

This photo was taken on 178 SW of Trona. The road is now closed for repairs. pic.twitter.com/TOuf6XlwgJ