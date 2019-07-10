В столичном аэропорту задержали бывшего главу управления молодежи и спорта Гагаузии Анатолия Кару

Бывшего главу управления молодежи и спорта Гагаузии Анатолия Кару задержали накануне в Кишиневском аэропорту. Он вернулся в Молдову из России, где находился много лет.

Информацию подтвердили порталу Gagauzinfo его родители.

В 2014 году Анатолия Кару обвинили в антиконституционных действиях и дестабилизации ситуации в Гагаузии и объявили в международный розыск.

Служба информации и безопасности и Генпрокуратура заявили, что план должен был быть реализован в преддверии осенних парламентских выборов того года.