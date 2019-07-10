Появились подробности серьезной аварии у села Николаевка

Шестерых человек, в том числе двоих детей, госпитализировали накануне в результате ДТП в селе Николаевка Сынджерейского района. Один из водителей решил объехать ухаб на дороге, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии обе машины были полностью разбиты. Всего в двух машинах находились семеро человек. Водитель, спровоцировавший ДТП, от комментариев отказался.

В другом авто ехали шесть человек. 24-летний водитель заявил, что не смог избежать столкновения. Пострадавших доставили в районную больницу Бельц. "Двое мужчин в реанимации. У одного из них множественные переломы ребер и травматический шок, у другого - перелом бедренной кости. Еще две женщины в нейрохирургическом отделении. У одной - черепно-мозговая травма, перелом лучевой кости со смещением. У 10-летнего подростка перелом лучевой кости без смещения", - заявила пресс-секретарь райбольницы Бельц Михаела Петрова. Ведется следствие. Наказание виновному водителю определят после выяснения всех обстоятельств ДТП.

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