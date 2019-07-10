Урожай грецких орехов в нынешнем году будет на 15% больше

Урожай грецких орехов в этом году будет на 15% больше, чем в прошлом. В то же время эксперты говорят об улучшении качества плодов, и как следствие, прогнозируют рост цен на ядра примерно на 40%.

Ореховый сад Иона Игната из коммуны Кирка Новоаненского района занимает 15 гектаров. Он надеется, что урожай будет богатым.

"Условия близки к идеальным на 80%. Дожди обеспечили необходимы уровень влажности, заморозков не было. Деревья росли и плодоносили в благоприятной среде", - отметил аграрий Ион Игнат.

В министерстве сельского хозяйства уточняют, что объем и качества урожая в немалой степени будет зависеть от метеоусловий ближайших двух месяцев.

"В нынешнем году мы надеемся собрать около 33 тысяч тонн, против 30 тысяч тонн, которые удалось собрать в прошлом году", - подчеркнул глава управления минсельхоза Василий Шарбан.

Председатель Ассоциаций производителей орехов считает, что за плоды высокого качества аграрии будут просить более высокую цену.

"Прогнозирую рост цен примерно на 30-40%. Но сейчас еще рано об этом говорить. Цена устанавливается ближе к концу сентября - началу октября, когда все участники рынка договариваются", - заявил глава Ассоциации производителей орехов Олег Тырсынэ.

В Молдове почти 31 тысяча гектаров ореховых садов.