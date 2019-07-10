Целое конопляное поле площадью 20 соток нашли правоохранители на юге Молдовы

Целое конопляное поле обнаружили правоохранители на юге Молдовы, в четырех километрах от границы с Украиной, недалеко от села Чишмикёй Комратского района. Находка общей площадью 20 соток была частью большого участка земли, который арендовала компания из столицы.

Плантация находилась у поля с недавно убранным рапсом. Ответственный за сельскохозугодья, где и нашли поднявшийся до двух метров в высоту дурман, рассказал полиции, что знать не знал о конопле и дал добро на ее уничтожение.

Дело передано в инспекторта полиции Вулканешт, где и должны установить хозяина поля.