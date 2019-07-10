Почти 68% кандидатов на степень бакалавра сдали в этом году экзамен удовлетворительно. Это на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее. По данным Национального агентства по куррикулуму и оценке, стопроцентная сдача экзаменов зафиксирована в 43 лицеях, 15 из которых находятся в Кишиневе.
Список лучших учебных заведений в этом году возглавляет столичный Республиканский теоретический лицей "Аристотель", где бак сдали все 86 выпускников. А средний балл по экзамену составил 8,99. На втором месте столичный лицей имени Мирчи Элиаде, там тоже экзамен сдали все кандидаты.
Далее следует столичный лицей творчества и изобретений "Прометей-Прим". Колоссальный прорыв зарегистрировал столичный лицей современных языков и менеджмента. Если в 2018 году он занимал 26 место в рейтинге, в этом оказался на четвертом. В пятерку лидеров вошел и рыбницкий лицей "Эврика", где средний балл по экзамену составил 8,25.
А вот список самых слабых учебных заведений страны возглавляет страшенский лицей имени Николая Некрасова, где экзамен на степень бакалавра провалила большая часть выпускников. Такой же результат зарегистрировали и лицей села Требисэуцы Бричанского района, и лицей имени Виктора Думбрэвяну в Рышканах.
В кагульском лицее имени Петра Румянцева бак сдала половина кандидатов, а в кишиневском первом теоретическом лицее вечернего образования тестирование прошли почти 50% выпускников.
Дополнительная сессия по баку пройдет с 15 по 22 июля. Предварительные результаты объявят 24 июля, а окончательные - 30, после рассмотрения апелляций.
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