Умер актер Элмор Руал Торн из фильма "Люди в черном"

Умер американский актер Элмор Руал Торн, известный по роли в серии фильмов Люди в черном. Об этом сообщает Metro.

Актер умер 9 июля в возрасте 88 лет в своем доме в окружении семьи в Лейквилле, штат Коннектикут. Причина смерти звезды пока не уточняется, пишет Корреспондент.

За свою актерскую карьеру Торн снялся более чем в 180 фильмах. Известность ему принесли роли в сериале Шоу Ларри Сандерса, фильмах Люди в черном, Мария Антуанетта и Робокоп 3.

Актерскую карьеру Рип Торн начал в 1956 году с фильма режиссера Элиа Казана Куколка. В 1996 году актер получил премию Эмми за лучшую мужскую роль второго плана.