На филиппинском пляже нашли брикеты с кокаином

В минувшее воскресенье обнаружили на пляже в провинции Кесон на Филиппинах обнаружили брикеты вещества, плотно упакованного в пластик. Об этом в среду, 10 июля, сообщил телеканал ВВС.

Химический анализ вещества, который нашли на пляже в Кесоне, еще не завершен. Однако, как считает директор полиции региона Рамиль Монтилльи, скорее всего в семи брикетах кокаин, стоимость которого может составить почти 700 тысяч долларов, пишет Корреспондент

Отмечается, что в последние месяцы брикеты часто находят местные жители и рыбаки, промышляющие на восточном побережье Филиппин.

По данным правоохранительных органов страны, только за одну неделю февраля на восточное побережье выбросило свертки с кокаином на сумму более одного миллиона долларов.

В мае рыбаки выловили 39 упаковок, общая стоимость которых составляет около четырех миллионов долларов.

По версии главы национальной полиции страны Оскара Албаялде, появление кокаиновых брикетов на восточном побережье Филиппин связано со стремлением наркоторговцев избавиться от нелегального груза при появлении спецотрядов по борьбе с наркотиками.