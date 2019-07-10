Семь детей погибло от взрыва мины в Сирии

Семь детей погибли от взрыва мины в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор во вторник, 9 июля. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA.

Отмечается, что инцидент произошел на окраине села, где играли дети. Пострадавших с осколочными ранениями головы, шеи и живота доставили в местную больницу, однако от полученных травм дети скончались, подтвердил агентству директор больницы Мамун Хиза, передает Корреспондент.

Погибшим детям было от 9 до 13 лет.