Полиция задержала вора-карманника, "работавшего" в столичном троллейбусе №22

Полиция задержала 34-летнего жителя столицы за карманные кражи. Известно, что ранее мужчина был судим за аналогичные преступления.

По данным полиции, мужчина украл портмоне с деньгами из сумки 28-летнего парня в троллейбусе № 22. В ходе следственных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в инспекторат.

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы и штраф от 27500 до 67500 леев.

Полиция Кишинева рекомендует гражданам внимательно следить за личными вещами.