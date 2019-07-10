Александр Пынзарь: Многих руководителей инспекторатов полиции вынуждают уйти с должностей

Многих руководителей территориальных инспекторатов полиции вынуждают уйти с должностей. Об этом сообщил бывший глава ГИП Александр Пынзарь. Он отметил, что посты покидают профессионалы, в обучение которых было вложено много денег. Он добавил, что сказал исполняющему обязанности главы ГИП Георгию Балану, что лично готов ответить за так называемые ошибки, только чтобы правоохранители могли выполнять свою работу.

Александр Пынзарь написал в фэйсбуке, что за три года его руководства в правоохранительные органы инвестировали средства как из государственного бюджета, так и из европейских фондов. Он призвал новое руководство Генерального инспектората полиции не увольнять профессионалов, которые также многому научились за это время, ведь их знания важны для обеспечения безопасности граждан.

В пресс-службе ГИП подтвердили, что в последний период из системы ушло много сотрудников, но уточнили, что они сделали это якобы по собственному желанию.