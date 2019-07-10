В канадском отеле из-за утечки газа пострадали 46 человек

В отеле Super 8 Motel West в канадском городе Виннипег 9 июля произошла утечка угарного газа. В результате инцидента пострадали 46 человек, сообщил телеканал CBC.

Отмечается, что состояние 15 пострадавших оценивается как критическое. В общей сложности на момент инцидента в гостинице находились 52 человека и собака, передает Корреспондент.



При этом, как сообщила в Twitter компания Manitoba Hydro, представляющая услуги по газоснабжению, инцидент не следует считать "утечкой газа".



"Это было отравление угарным газом. Угарный газ производится в результате неполного сгорания отработанного газа в газовых плитах/неполной вентиляции газовых плит, отопительных котлов, печей, барбекю, использующих пропан, газовых водонагревателей и сушилок для белья", − говорится в заявлении компании.



Из-за случившегося в отеле перекрыли подачу газа и запустили процесс вентиляции помещения.