В 2019 году Молдова получит 46,5 миллионов долларов от Международного валютного фонда. Об этом говорилось на пресс-конференции, которую провели премьер Майя Санду и представитель МВФ Рубен Атоян.
В то же время было одобрено продление программы с МВФ до марта 2020 года.
"Миссия МВФ и власти Молдовы достигли экспертного соглашения о результатах четвертого и пятого обзоров трехлетней программы экономических реформ, поддерживаемой МВФ посредством расширенного механизма кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF). Данное соглашение подлежит утверждению руководством и Исполнительным советом МВФ. Рассмотрение Исполнительным советом может состояться в сентябре 2019 года, при условии выполнения властями обговоренных предварительных мер по обеспечению устойчивости государственных финансов, повышению налоговой дисциплины и восстановлению банковского сектора"- , заявил представитель МВФ Рубен Атоян.
В то же время, представители МВФ отметили успехи реформ в банковской системе, которые были достигнуты правительством Филипа.
В то же время, представители МВФ отметили успехи реформ в банковской системе, которые были достигнуты правительством Филипа.
"Власти Молдовы добились значительного прогресса в укреплении макроэкономической политики, устранении уязвимостей в финансовом секторе, а также в совершенствовании механизмов управления и контроля. Поддержание темпа реформ, направление приоритетных расходов на сокращение бедности и государственные инвестиции, а также принятие решительных мер по борьбе с коррупцией и возвращению средств, похищенных в результате банковского мошенничества 2014 года, будут иметь решающее значение для поддержания макроэкономической стабильности и повышения уровня жизни населения Молдовы", - говорится в пресс-релизе.
Международные эксперты также отметили действия НБМ.
"Денежно-кредитная политика должна быть по-прежнему направлена на поддержание стабильности цен. Национальный банк должным образом поднял базовую ставку в июне, в ответ на рост инфляционного давления. НБМ должен быть готов предпринять дальнейшие действия для того, чтобы инфляция приблизилась к целевому уровню в 5 процентов. Стратегия НБМ по обеспечению большей гибкости обменного курса - ограничиваясь интервенциями, направленными на сглаживание избыточной волатильности - укрепит доверие к продвигаемому режиму таргетирования инфляции", - говорится в пресс-релизе МВФ.
Миссия Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном посетила Молдову в период 26 июня - 10 июля 2019 года в контексте четвертой и пятой оценки экономической программы, поддерживаемой МВФ.
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