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В Кишиневе вандалы украли Мэрилин Монро. ВИДЕО
// фото: screenshot
12:49, 10 Jul 2019
просмотров 51 | комментариев 0

В Кишиневе вандалы украли макет с изображение Мэрилин Монро. Инцидент произошел в ночь на 7 июля возле киоска, расположенного на бульваре Дачия в столичном районе Ботаника.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, трех злоумышленников, двоих девушек и мужчину, которые силой вырвали макет знаменитости, а после скрылись в неизвестном направлении.




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