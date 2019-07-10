РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Будьте осторожны с самолетом.

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