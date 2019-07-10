Новая опасная детская игра набирает популярность в мире

Дети имитируют исчезновения на 24 часа, пока родители вместе с полицией проводят поисковые операции. Часто на этом наживаются мошенники.

Игра "Пропасть на 24 часа" распространилась по миру и в частности затронула Эстонию. Об этом сообщает издание ERR в среду, 10 июля.

Сотрудники эстонской полиции часто расследовали такие "шуточные" исчезновения в 2019 году. Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции, майор полиции Юхан Евонен такое поведение называет безответственным, передает Корреспондент.

"Молодые люди могли бы подумать, в каком состоянии их родители, сколько сил со стороны государственных служб отправляется на поиски. А ведь в это время кто-то действительно может нуждаться в помощи", - говорит Евонен.

Близким пропавшего нельзя утаивать информацию от полиции, подчеркивают правоохранители. Например, если подросток убежал из дома после ссоры с родителями или если родитель его ударил, об этом нужно сказать стражам правопорядка.

На переживаниях близких пропавшего без вести человека часто пытаются нажиться мошенники - они связываются с родными и, представляясь добровольцами, требуют деньги за поисковую операцию. Затем поиски пропавшего человека всегда ведутся бесплатно.

Напомним, что ранее у подростков появилась новая смертельно опасная игра. Суть игры заключается в том, чтобы перебежать оживленную трассу в неположенном месте и остаться в живых.