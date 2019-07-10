Изменчивость мира показали глазами бывших заключенных

Пользователи ресурса Reddit вспомнили истории заключенных, которые после выхода на свободу были невероятно удивлены изменениями в окружающем мире. Самым большим шоком для экс-арестантов стало появление сотовых телефонов.

Как рассказал пользователь Bigmac22077, его коллега, который отправился за решетку еще до появления мобильников, думал, что прохожие на улице пытаются с ним заговорить. Позже он разобрался в ситуации.

Юзер Kwack250 поведал историю, которая случилась совсем недавно: он отвел своего отбывшего срок приятеля в кафе. Мужчина долго не мог понять, почему люди фотографируют свою еду, передает 360.

Пока мужчина был в тюрьме, соцсети набрали невероятную популярность — современная молодежь ведет хронику своей повседневной жизни в Instagram.

Бывшие заключенные также сильно удивлялись цифровым фотоаппаратам (знакомый пользователя Littup1 был счастлив, когда купил самую простую мыльницу) и технологиям VR (приятель FreezyFast20 надел шлем виртуальной реальности, испугался, упал и сломал его).

Не только технические достижения человечества изумляли вчерашних узников. Так, например, RooR_ однажды сел в автобус, в котором старик закурил сигару.

«Один из пассажиров сказал ему, что в транспорте курить нельзя. Он извинился и быстро погасил сигару. Мужчина рассказал пассажирам, что его выписали из тюрьмы в тот день, а до заключения можно было курить везде», — поделился воспоминанием пользователь.

Ветка обсуждений, посвященная этим историям, собрала более 50 тысяч лайков. В общении на тему изменчивости мира приняли участие около 10 тысяч человек.