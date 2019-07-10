Повесился из-за телефона: в полиции рассказали подробности о самоубийстве 12-летнего школьника

12-летний Сергей c Тернопольщины покончил жизнь самоубийством в летней кухне. Мальчик вбил в стену гвоздь на высоте примерно двух метров и накинул на него веревку. Отчим обнаружил тело своего пасынка случайно, когда зашел на кухню.

Мужчина вытащил мальчика из петли и вызвал «скорую», но спасти ребенка не удалось.

Семья, в которой воспитывался Сергей, была вполне благополучной. Об этом рассказал пресс-офицер полиции Тернопольской области Сергей Крета.

"Мама мальчика на заработках за границей. Двое ее сыновей оставались дома с отчимом. Мы поговорили с соседями. Хотели выяснить причины, почему так случилось, почему ребенок решил уйти из жизни? Думали, может быть, отчим не ладил с пасынками и у них были постоянные ссоры? Ничего подобного, передает УНИАН.

По свидетельству соседей, мужчина очень хорошо относился к сыновьям своей жены. Мальчики всегда были аккуратные, накормленные. Никто не слышал, чтобы у них были какие-то скандалы.

Но, как нам удалось узнать, накануне трагедии сначала мама, а потом и отчим отчитали Сережу за разбитый смартфон. Дело в том, что за короткое время мальчик случайно разбил уже вторую дорогую мобилку.

"Видимо то, что его отругали, он принял близко к сердцу", - сообщили в полиции.

Версия о самоубийстве из-за разбитых телефонов - основная, но полиция будет выяснять все обстоятельства трагедии.

Пока же открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Самоубийство».